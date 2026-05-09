Il difensore serbo, attualmente nel roster del Milan, ha attirato l'attenzione di diversi club inglesi, anche se resta un elemento chiave della squadra milanese. Nonostante la sua presenza importante, il club non ha ancora partecipato alla Champions League in questa stagione. L'allenatore ha dato spazio al giocatore, che è stato spesso impiegato come titolare e ha suscitato interesse da parte di alcune società della Premier League.

Nel disastro totale di Reggio Emilia, si è salvato solo lui. Strahinja Pavlovic è stato l'unico rossonero a uscire indenne dalle pagelle: in mezzo a tanti 4,5 e 5, il serbo si è guadagnato un 6 che racconta molto. "Uno dei pochi sempre con carattere", è stato il nostro giudizio. E non è una novità. Lungo la stagione abbiamo visto diverse altre partite nelle quali Strahinja si è distinto per quello spirito mancato a molti dei suoi compagni. "Ah, se tutti avessero il suo approccio.", è il commento più ricorrente dei tifosi sui social. Tutto vero. Mentre in rosa c'è gente evidentemente condannata all'eterno ciondolamento, in...🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sirene inglesi per Pavlovic. Il serbo è un punto fermo del Milan, ma senza Champions...

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Calciomercato Milan, sirene inglesi per Pavlovic: il Chelsea prepara l’offerta da 40 milioniIl futuro di Strahinja Pavlovic potrebbe diventare uno dei temi caldi del prossimo mercato estivo.

Calciomercato Milan, per Pavlovic futuro in rossonero: pronto il rinnovo per il serboDa possibile esubero a titolare indiscutibile del Milan: quanto è cambiata la vita di Strahinja Pavlovic con l'avvento di Massimiliano Allegri sulla...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Argomenti più discussi: Pavlovic via dal Milan? Sirene inglesi per il difensore!; Calciomercato Juventus sirene inglesi per Openda?; Milan, torna caldo il nome dell’attaccante? L’indiscrezione di Fabrizio Romano; Chelsea punta Pavlovic | il Milan chiede 50 milioni per il serbo.

Sirene per i gioielli di Inter e Milan. Bastoni-Pavlovic, futuro da scrivereMILANOGli occhi delle big d’Europa su entrambe le sponde del Naviglio. Soprattutto su chi difende, ma sa anche attaccare: tradotto, Alessandro Bastoni e Strahinja Pavlovic, corteggiati da Barcellona e ... ilgiorno.it

Sirene inglesi per #DiGregorio con il #Newcastle che sarebbe piombato sul portiere bianconero La #Juve ha fissato il prezzo per la cessione: servono almeno 15 milioni di euro per lasciar partire l'estremo difensore TUTTE LE NOTIZIE SU JUVENTUSN x.com