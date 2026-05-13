Milan prove di compattezza | Furlani e Tare a Milanello da Allegri Champions troppo importante

Ieri, l'amministratore delegato e il direttore sportivo di una squadra di calcio sono stati a Milanello, il centro sportivo del Milan, per incontrare l'allenatore e i giocatori. La visita è avvenuta in un momento in cui la società si sta preparando per le prossime partite di Champions League, competizione di grande rilevanza per il club. Nessun altro dettaglio è stato comunicato riguardo alle motivazioni dell'incontro.

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Il Milan cerca di ripartire, dopo due mesi agghiaccianti (4 punti in 7 partite, 5 di queste terminate con sonore sconfitte), all'insegna della compattezza e dell'unità di intenti. Nonostante il disastro andato in scena o, per meglio dire, in campo dal 15 marzo ad oggi, il Diavolo è ancora padrone del proprio destino. Nel caso in cui dovesse fare 6 punti contro Genoa (in trasferta) e Cagliari (in casa) nelle ultime due partite che restano per chiudere la Serie A 2025-2026, il Milan si qualificherebbe in Champions League, l'obiettivo stagionale del club di Via Aldo Rossi. Motivo per cui, nelle ultime ore, nonostante le risapute ed evidenti divergenze tra le varie anime rossonere, al Milan si sta cercando di fare fronte comune.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, prove di compattezza: Furlani e Tare a Milanello da Allegri. Champions troppo importante ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Allegri richiama il Milan a Milanello: ritiro anticipato da giovedì per ritrovare compattezza, ecco cosa filtraJuventus formata solo da calciatori cresciuti nel settore giovanile: come giocherebbe e da chi sarebbe composta la Top 11 – VIDEO di Marco Baridon... Milan, summit Furlani Allegri a Milanello: mercato e Champions al centro del tavolo. Tutti i temi di discussioneMilan, summit Furlani Allegri a Milanello: mercato e Champions al centro del tavolo. Temi più discussi: Milan in crisi, da mercoledì scatta il ritiro: decisiva la sconfitta con l’Atalanta; Il Milan va in ritiro: da domani a Milanello per preparare la sfida con il Genoa; Milan-Atalanta, Allegri in conferenza: Voglio rimanere qui il più a lungo possibile; Milan, Allegri prova l’ennesima rivoluzione? Ecco le possibili scelte verso l’Atalanta. LA COMPATTEZZACompattezza è la parola d’ordine delle ultime ore. Invocata, agognata, sospirata nella sede del Milan. Un chiaro indice di forte coesione e solidità di un corpo solido o di un gruppo. Questa la de ... milannews.it Allegri porta in ritiro il Milan: tutti a Milanello con tre emergenze e un ballottaggioIl tecnico preparerà nella 'clausura' del centro sportivo la trasferta sul campo del Genoa, decisiva nella corsa alla Champions League dei rossoneri: i dettagli ... corrieredellosport.it