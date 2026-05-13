Il Milan sta affrontando un mercato invernale di cambiamenti, con l’obiettivo di rafforzare la propria linea difensiva. Dopo aver ufficializzato l’uscita di un giocatore di esperienza, i rossoneri sono interessati a un difensore del City, mentre cercano anche un attaccante polacco, considerato un talento emergente. La società ha già comunicato alcune cessioni e si sta muovendo per concretizzare nuovi acquisti.

Sta per arrivare l'estate: una stagione che, per i tifosi, fa rima con calciomercato e anche i sostenitori del Milan non vedono l'ora di capire con quali elementi il club rossonero rinforzerà il proprio organico. Saranno soltanto elementi di esperienza, come potrebbe per esempio essere Leon Goretkza, oppure si punterà anche su giovani di qualità come potrebbe essere Kacper Potulski? Quel che è certo, è che saranno mesi di fuoco per l'amministratore delegato Giorgio Furlani, il direttore tecnico Geoffrey Moncada e il direttore sportivo Igli Tare. In tutti i settori del campo. Allegri ha preso il Milan all'ottavo posto, dopo un calciomercato 2025 di cambiamenti lo ha rimodellato a sua immagine e somiglianza.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, non solo Gila: Allegri punta un big del City e il “nuovo colosso” polacco

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