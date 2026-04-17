Il Milan si sta preparando alla stagione 20262027 con il ritorno di Gila, un giocatore noto nel suo passato con il club. La società ha deciso di puntare su un nuovo attaccante, individuato come il numero 9 della squadra. La rosa viene rafforzata attraverso queste mosse, con l’obiettivo di migliorare le prestazioni in vista delle competizioni future. Allegri guida il progetto con questa strategia di consolidamento.

Il Milan di Massimiliano Allegri prepara il terreno per la stagione 20262027, puntando su un consolidamento strutturale della rosa. Dagli uffici di Via Aldo Rossi emerge che l’accordo per l’acquisto di Gila è ormai prossimo alla conclusione, segnando il primo passo operativo in un mercato che mira a colmare le lacune in ogni comparto tecnico. La strategia di Allegri tra difesa e ricerca del numero 9. Le direttive del tecnico sono chiare: servono rinforzi di alto profilo in tutti i settori del campo. Se l’attenzione mediatica si concentra spesso sul reparto offensivo, dove è previsto l’inserimento di una nuova punta centrale, la priorità immediata riguarda la linea difensiva.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milan, piano Allegri: arriva Gila e si punta al nuovo numero 9

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