Il Corriere dello Sport riferisce che il tecnico Allegri sta analizzando il progetto per il Milan del futuro, con un focus particolare sulla crescita di Gila rispetto ad André. La squadra si prepara a una stagione 2026 più forte e aggressiva, puntando su un nuovo equilibrio tra i giocatori e una strategia di rafforzamento. La volontà è di rendere il Milan ancora più competitivo nel prossimo campionato.

2026-03-11 10:22:00 Il Corriere dello Sport: MILANO – Sarà un Milan ancora più competitivo la prossima stagione. Massimiliano Allegri ha le idee chiare sui ruoli e sulle caratteristiche dei giocatori da acquistare per rinforzare la rosa. Il tecnico rossonero vuole lottare non solo per lo scudetto, ma vorrebbe disputare una Champions League all’altezza del Milan, ecco perché ci saranno diversi innesti da fare. La dirigenza è già attiva perché tra marzo e aprile si gettano le basi delle operazioni che poi andranno a concludersi con l’apertura del mercato, e tra i profili monitorati dal direttore sportivo Igli Tare c’è pure Mario Gila, difensore della Lazio, prossimo avversario in campionato. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Corriere dello Sport – Allegri studia il Milan del futuro: più Gila di André

Articoli correlati

Prima pagina Corriere dello Sport: “Il Milan fa i conti, il piano scudetto di Allegri”L'edizione odierna del Corriere dello Sport parla del Milan di Allegri, evidenziando il suo piano per lo scudetto.

Prima pagina Corriere dello Sport, Fiorentina-Milan: Allegri cambia, Fullkrug davantiQuesta è la prima pagina di 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, domenica 11 gennaio 2026.

Contenuti e approfondimenti su Corriere dello Sport Allegri studia il...

Temi più discussi: Il Real Madrid tenta di nuovo Allegri: in corsa anche Klopp. Ma il Milan…; Corriere dello Sport - Allegri, il Real Madrid ci prova di nuovo: è pronto a strapparlo al Milan in estate; Milan-Inter, il commento: le arti oscure di Allegri hanno riaperto lo spiraglio scudetto; Allegri tra derby e futuro: Al Milan sto bene ma penso al presente. Leao resta a casa? Ha fatto male.

Il Milan vince il derby, il Corriere dello Sport così in prima pagina: L'AllegrataL'Allegrata: questo è il titolo principale della prima pagina di oggi del Corriere dello Sport. Scudetto, 10 partite alle fine:. tuttomercatoweb.com

Milan, occhio. Il Corriere dello Sport in prima pagina: Allegri, il Real ci riprovaAllegri, il Real ci riprova: ecco il titolo principale della prima pagina di oggi del Corriere dello Sport. A Madrid torna di moda Max: terzo. tuttomercatoweb.com

Tobias Andresen vince la terza tappa: Jonathan Milan sbaglia tutto, Del Toro ancora leader x.com

Derby Milan-Inter, polemiche sul rigore: Biasin e Mauro accendono il dibattito Il derby tra Milan e Inter, vinto dai rossoneri per 1-0, continua a far discutere negli studi televisivi. Nel corso della trasmissione Pressing su Mediaset il confronto si è concentrato sopr - facebook.com facebook