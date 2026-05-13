Un ex dirigente noto per le sue dichiarazioni ha rivelato che tra il tecnico del Milan e il suo ex giocatore, ora in un ruolo di consulente, ci sarebbero stati già dei dissidi. Secondo quanto riferito, i due non si frequenterebbero più e i rapporti sarebbero diventati freddi. La notizia è stata pubblicata da un quotidiano nazionale, senza ulteriori dettagli ufficiali o conferme.

Da mesi, ormai, c'è la sensazione di un 'tutti contro tutti' in casa Milan. Sembra che l'amministratore delegato Giorgio Furlani voglia far fuori, al termine della stagione, il direttore sportivo Igli Tare e l'allenatore Massimiliano Allegri. Ma lo stesso Furlani non è al sicuro da un potenziale ribaltone. Potrebbe essere dismesso dal suo ruolo e sostituito da un uomo RedBird. Magari Massimo Calvelli. Oppure - addirittura - Zlatan Ibrahimovic, attualmente Senior Advisor del fondo statunitense di Gerry Cardinale per il club rossonero. Non c'è da stupirsi se, con i venti di guerra che spirano all'interno della società, la squadra sul campo si sia incartata, collezionando cinque sconfitte nelle ultime sette partite e pregiudicando notevolmente il cammino verso la qualificazione in Champions League.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Moggi sgancia la bomba: “Allegri e Ibrahimovic hanno litigato e non si frequentano più”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Dybala Milan, il Corriere della Sera sgancia la bomba: vuole i rossoneri, sarebbe pronto a questo ‘sacrificio’ per ritrovare Allegri! L’indiscrezioneDybala Milan, il Corriere della Sera sgancia la bomba: vuole i rossoneri, sarebbe pronto a questo ‘sacrificio’ per ritrovare Allegri! L’indiscrezione...

Criscitiello sgancia la bomba: “Allegri sta ragionando sul proprio futuro”Intervenuto in diretta su Sportitalia, il giornalista sportivo Michele Criscitiello ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni sul Milan.

MILAN, Moggi vs Berlusconi: Il club sta pagando perché… AC MILAN NEWSIl Milan sta pagando quello che non ha fatto Berlusconi tra il 2014 e il 2017. Lo ha detto Luciano Moggi, ex direttore generale della Juventus a RMC Sport, commentando la situazione del club ... affaritaliani.it

Moggi: La Juve non è da Scudetto, il Milan può diventarlo. Vlahovic non segna piùLuciano Moggi nel corso della sua carriera ha lavorato in vari club, tra cui anche la Juventus. L'ex direttore generale ha espresso su Libero la sua opinione sulla Vecchia Signora: Non bella la sfida ... tuttomercatoweb.com