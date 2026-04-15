Dybala Milan il Corriere della Sera sgancia la bomba | vuole i rossoneri sarebbe pronto a questo ‘sacrificio’ per ritrovare Allegri! L’indiscrezione

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, l’attaccante argentino sarebbe interessato a trasferirsi al Milan. La notizia suggerisce che Dybala potrebbe essere disposto a fare un sacrificio per tornare a lavorare con l’allenatore con cui ha avuto rapporti stretti in passato. La trattativa, al momento, non è ufficiale, ma l’indiscrezione riguarda il suo possibile futuro in rossonero.

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