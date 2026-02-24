Criscitiello sgancia la bomba | Allegri sta ragionando sul proprio futuro

Michele Criscitiello ha rivelato che Allegri sta valutando il proprio percorso professionale, dopo settimane di voci sul suo futuro. Il giornalista ha spiegato che il tecnico toscano pensa a diverse opzioni, tra cui un possibile cambio di squadra o un periodo di pausa. Criscitiello ha anche sottolineato che Allegri non ha ancora preso una decisione definitiva, ma sta analizzando attentamente tutte le possibilità prima di scegliere. La situazione resta in evoluzione.

Criscitiello sgancia la bomba: "Allegri sta ragionando sul proprio futuro"

Intervenuto in diretta su Sportitalia, il giornalista sportivo Michele Criscitiello ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni sul Milan. In particolare, Criscitiello si è soffermato sulla figura di Massimiliano Allegri: secondo il giornalista, il tecnico livornese starebbe ragionando sul suo futuro in rossonero. Ecco, di seguito, le sue parole: "Le notizie di febbraio non hanno il peso delle notizie di marzo-aprile perché poi basta una vittoria, due vittorie e il mondo cambia. Però siamo nel punto più basso del rapporto tra l'attuale Milan e l'attuale Allegri. Allegri non è contento di tante cose, della gestione, del mercato rossonero, della confusione che ancora regna a livello societario, di proprietà e di interlocutore all'interno del club.