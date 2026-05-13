Oggi in città si parla di diverse novità riguardanti il Milan. Ibrahimovic sta lavorando a un piano che potrebbe cambiare gli assetti della squadra. Si fa anche il nome di Guirassy, che potrebbe arrivare come nuovo attaccante. Nel frattempo, Cafu ha commentato la situazione attuale del club, mentre Capello ha espresso le sue opinioni sul momento della società. Le notizie sono al centro dell’attenzione tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

Sono giorni delicati per il Milan, che dopo la sconfitta interna contro l'Atalanta ha rimesso in discussione la qualificazione alla prossima Champions League. I rossoneri hanno dilapidato un vantaggio di 9 punti sul quinto posto a causa di 5 ko nelle ultime 8 partite. Questo calo sta colpendo soprattutto la dirigenza, finita al centro delle critiche con una contestazione nei confronti dell'amministratore delegato Giorgio Furlani. Gerry Cardinale osserva da lontano, ma al termine della stagione traccerà una linea e apporterà alcuni cambiamenti ai vertici. Anche Fabio Capello e Cafu hanato il momento del Diavolo, offrendo due punti di vista opposti, ma uniti da competenza e passione per i colori rossoneri.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, le notizie top di oggi: il piano di Ibrahimovic. Spunta Guirassy. Cafu lancia il Diavolo, ma Capello…

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Milan, le notizie top di oggi: svolta Koné. Ibrahimovic pelato. Che gaffe di Tare. Si complica Goretzka?Nella settimana che porta a Milan-Atalanta, l'umore in quel di Via Aldo Rossi non è certo dei migliori, complice la brutta sconfitta contro il...

Milan, le notizie top di oggi: Leao ai saluti? Goretzka, la situazione. Spunta Sorloth per l’attaccoNella giornata di oggi si è parlato molto del Milan di Allegri, sia in vista del big match di domani contro la Juventus, sia in ottica calciomercato:...

Guirassy in uscita dal Borussia Dortmund: il Milan monitora il dossier per un possibile assalto estivo. Le ultimissime notizieGuirassy in uscita dal Borussia Dortmund: il Milan monitora il dossier per un possibile assalto estivo. Le ultimissime notizie ... calcionews24.com

Guirassy in uscita dal Dortmund: Juve e Milan lo mettono nel mirino per l'estateSecondo il giornalista turco Ekrem Konur il centravanti guineano potrebbe accendere il braccio di ferro fra i due club italiani ... it.blastingnews.com