Milan le notizie top di oggi | svolta Koné Ibrahimovic pelato Che gaffe di Tare Si complica Goretzka?

Oggi a Milano si sono susseguite diverse notizie, tra cui la svolta nel caso Koné e un cambio di look per Ibrahimovic, che ora ha la testa rasata. Durante un evento, Ibrahimovic ha condiviso un momento con Tom Brady, mentre Tare ha commesso una gaffe durante una conferenza stampa. Sul fronte del calciomercato, la trattativa per Goretzka si è complicata, aggiungendo ulteriori sviluppi alla giornata calcistica.

Nella settimana che porta a Milan-Atalanta, l'umore in quel di Via Aldo Rossi non è certo dei migliori, complice la brutta sconfitta contro il Sassuolo e la festa in Piazza Duomo dei "cugini". I rossoneri devono categoricamente blindare la qualificazione in Champions, e per farlo serviranno almeno 6 punti nelle ultime tre uscite di campionato. Anche in questi giorni complicati, tuttavia, il Diavolo non smette di far parlare di sé, tra trattative di calciomercato, contenuti virali sui social network e un clima in dirigenza che appare sempre più teso. Ecco le migliori notizie pubblicate sul sito PianetaMilan.it nella giornata di oggi, martedì 5 maggio 2026.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, le notizie top di oggi: svolta Koné. Ibrahimovic pelato. Che gaffe di Tare. Si complica Goretzka? Notizie correlate Milan, le notizie top di oggi: Koné, nuovi contatti. Si complica il rinnovo di Modric? Budget per il mercatoLa stagione del Milan sta per giungere al capolinea: con 6 punti nelle ultime 4 partite di campionato il Diavolo sarà aritmeticamente qualificato... Milan, le notizie top di oggi: spunta Koné. Concorrenza spagnola per Gila. Si apre uno spiraglio per VlahovicMentre Massimiliano Allegri e la squadra preparano lo scontro diretto contro la Juventus, in programma a San Siro domenica prossima alle 20:45, la... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Top & Flop di Milan-Juventus; Milan make Arsenal striker Gabriel Jesus their top target; Top 11 italiani 35a giornata: Romagnoli e Pisilli facce vincenti di Lazio e Roma. Berardi un diavolo contro il Milan; Berardi e Laurientè stendono il Milan, Sassuolo vince per 2-0. Google Fonti preferite, aggiungi subito MilanNews e personalizza le tue notizieGoogle ha introdotto una nuova funzione destinata a cambiare il modo in cui leggiamo le notizie: si chiama Fonti preferite e permette di scegliere direttamente quali siti far ... milannews.it Milan, tutte le cifre del colpo KosticMatteo Moretto, giornalista ed esperto di mercato, ha parlato così del nuovo arrivo in casa del Milan, Andrej Kostic. Acquisto interessante soprattutto in ottica futura. La trattativa nasce a ... calciomercato.com Milannews.it - facebook.com facebook Milan, il discorso di Allegri a Milanello: "Vietato fallire la Champions" #SkySport #Milan #Allegri x.com