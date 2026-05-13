Il Milan ha deciso di adottare una posizione chiara, cercando di mantenere distanze dal tumulto che ha caratterizzato le ultime settimane. La squadra si prepara ad affrontare le ultime due partite della stagione, puntando a concentrare tutte le energie per ottenere risultati importanti. La società ha preferito evitare coinvolgimenti in controversie, concentrandosi esclusivamente sulle prestazioni in campo. Questa scelta rappresenta una strategia di isolamento rispetto alle tensioni esterne.

Il Milan prova a isolarsi dal caos per giocarsi tutto negli ultimi centottanta minuti della stagione. Dopo giorni di tensione, contestazioni e confronti interni, la società rossonera ha scelto una strada netta: ritiro anticipato a Milanello per preparare la delicatissima trasferta contro il Genoa di Daniele De Rossi, sfida che può decidere il destino europeo della squadra di Massimiliano Allegri. La decisione del Milan è maturata subito dopo l’ultima sconfitta, risultato che ha complicato enormemente la corsa Champions e acceso nuove critiche attorno al gruppo. A spingere per il ritiro sarebbero stati sia Allegri sia la dirigenza, convinti che in questo momento serva ricompattare l’ambiente e allontanare la squadra dalle polemiche esterne.🔗 Leggi su Dailymilan.it

© Dailymilan.it - Milan: la società sceglie una strada netta

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