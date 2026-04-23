FiltCgil FitCisl Uiltrasporti e Uglfna questione trasporti | Ancora una volta Trotta sceglie la strada dello scontro

Le organizzazioni sindacali provinciali FiltCgil, FitCisl, Uiltrasporti e Uglfna hanno diffuso una nota per esprimere la propria posizione riguardo alla comunicazione recente della Società Trotta sugli eventi del 21 aprile 2026. La nota sottolinea che, ancora una volta, Trotta ha scelto la strada dello scontro, senza ulteriori dettagli o commenti. La questione riguarda le modalità di comunicazione e le azioni intraprese dalla società in relazione a quel giorno.

Tempo di lettura: 3 minuti “Le scriventi Organizzazioni Sindacali provinciali FiltCgil, FitCisl, Uiltrasporti e Uglfna intendono esprimere con fermezza la propria posizione in merito alla comunicazione diffusa dalla Società Trotta sugli eventi del 21 aprile 2026. Ancora una volta, l’azienda sceglie la strada dello scontro e della delegittimazione dei lavoratori, arrivando persino a ipotizzare l’esistenza di presunti complotti organizzati dagli Operatori di Esercizio. Si tratta di affermazioni gravi e inaccettabili, che ledono la dignità professionale di chi ogni giorno garantisce un servizio pubblico essenziale alla cittadinanza. La realtà è ben diversa da quella rappresentata dalla Società Trotta: a fronte delle criticità segnalate più volte dalle OO.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - FiltCgil, FitCisl, Uiltrasporti e Uglfna, questione trasporti: “Ancora una volta Trotta sceglie la strada dello scontro” Notizie correlate Troupe di La Volta Buona vittima di incidente sulla strada per Sanremo: lo scontro con una band, musicisti feritiLa troupe Rai di La Volta Buona è stata coinvolta in un incidente mentre si dirigeva a Sanremo. Uil Trasporti Benevento, autobus urbani: dura presa di posizione contro la gestione Trotta“Nonostante le numerose note inviate sia all’azienda Trotta, società che gestisce il trasporto pubblico nella città di Benevento e al comune stesso,... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Sacal, Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti: Basta polemiche strumentali, risultati concreti per i lavoratori · ilreggino.it; Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti: Con Sacal lavoro responsabile, ottenuti risultati; Amat Palermo, i Sindacati: Basta immobilismo. Subito confronto o pronti alla mobilitazione; Sacal, Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti: Basta mistificazioni, ecco i veri risultati per i lavoratori. Sacal, Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti: Basta mistificazioni, ecco i veri risultati per i lavoratoriRivendichiamo con chiarezza alcuni dei risultati concreti ottenuti attraverso il confronto con il management aziendale ... catanzaroinforma.it Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti: Con Sacal lavoro responsabile, ottenuti risultatiLamezia Terme - Riteniamo non più rinviabile intervenire nel dibattito su Sacal, a fronte di una campagna mediatica strumentale e fortemente ... lametino.it Liratv. . Contributo negato, FILT CGIL: «Sistema portuale a rischio» "La nota del sindacato" Scopri tutti i dettagli sul nostro sito! #eseiprotagonista #porto #AdSP #contributo #contributoNegato #eliseoCuccaro #filtCgil #gerardoArpino #portoDiSalerno # - facebook.com facebook