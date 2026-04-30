Una società solida che cresce investe e sceglie di restituire valore al territorio

Ieri 29 aprile si è svolta presso la sede di Monselice l’assemblea dei soci di Acquevenete, durante la quale è stato approvato il bilancio d’esercizio 2025. La riunione ha presentato i principali risultati economici e gestionali della società, con un focus anche sugli aspetti di sostenibilità. La società ha sottolineato il suo impegno nel mantenere una crescita stabile e nel valorizzare il territorio in cui opera.

Ieri 29 aprile si è riunita, presso la sede di Monselice, l’assemblea dei soci di Acquevenete, chiamata ad approvare il bilancio d’esercizio 2025 e a condividere i principali risultati economici, gestionali e di sostenibilità raggiunti dalla società. La seduta è stata segnata da una scelta.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Leggi anche: Faralli passa alla guida di Multiservizi. Società solida e bilancio in equilibrio Come si sceglie un allenatore? Perinetti e Branchini raccontano che cosa guida le scelte delle societàMentre parliamo con Giorgio Perinetti, storico dirigente sportivo di Roma e Napoli, oggi direttore generale dell’Athletic Palermo, si sentono le voci... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Una società solida, che cresce, investe e sceglie di restituire valore al territorio; MET Group, crescita in tutte le attività del gruppo; Faralli passa alla guida di Multiservizi. Società solida e bilancio in equilibrio; Eni: l’Ebit proforma adjusted a 3,5 miliardi. Descalzi: Performance solida. «Una società solida, che cresce, investe e sceglie di restituire valore al territorio»Lo ha detto ieri 29 aprile Piergiorgio Cortellazzo, presidente di Acquevenete nel corso dell'assemblea dei soci chiamata ad approvare il bilancio d’esercizio 2025 e a condividere i risultati economici ... padovaoggi.it Allegri: Con la società c'è sempre confronto aperto, scambio di idee. Una base solida ce l'abbiamoAmici e amiche di MilanNews.it, ben ritrovati. Vigilia di Milan-Juve, e questo vuol dire che a breve mister Massimiliano Allegri parlerà in conferenza dalla sala stampa di Milanello. milannews.it La società: "Lavoreremo con impegno e ambizione per costruire una squadra solida, competitiva e all'altezza degli obiettivi, con la volontà di creare qualcosa di importante per la prossima stagione" - facebook.com facebook