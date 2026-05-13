Milan | i temi caldi del mercato

Il futuro di Rafael Leao è diventato uno degli argomenti principali nel mercato europeo. La sua situazione contrattuale e le trattative tra il suo attuale club e altri team hanno attirato l’attenzione degli addetti ai lavori. Le discussioni riguardano anche eventuali offerte e possibilità di trasferimento, mentre il giocatore è al centro delle voci che circolano nelle ultime settimane. La vicenda resta sotto osservazione da parte di molti appassionati e analisti del settore.

Il futuro di Rafael Leao torna improvvisamente uno dei temi più caldi del mercato europeo. Dopo settimane complicate, tra risultati deludenti del Milan e un rapporto sempre più freddo con parte della tifoseria, attorno al numero 10 rossonero iniziano a muoversi diversi club pronti a capire se esistano davvero i margini per un trasferimento in estate. La sensazione che qualcosa si sia incrinato definitivamente emerge da più segnali. I fischi ricevuti nelle ultime gare a San Siro hanno lasciato il segno e, secondo indiscrezioni vicine all’ambiente milanista, il giocatore starebbe riflettendo concretamente sulla possibilità di chiudere la sua lunga esperienza in rossonero.🔗 Leggi su Dailymilan.it

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