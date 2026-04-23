Il giornalista Carlo Pellegatti, nel suo ultimo video su YouTube, analizza la situazione attuale del mercato del Milan. Tra i nomi più caldi ci sono Gila e Goretzka, mentre si parla anche di Mijnans. Pellegatti fornisce aggiornamenti sui possibili movimenti di mercato e sulle trattative in corso, offrendo un quadro dettagliato sulle candidature e sulle voci più recenti in casa rossonera.

Nell'ultimo video pubblicato sul proprio canale YouTube, Carlo Pellegatti si sofferma sul calciomercato del Milan, che sta entrando sempre più nel vivo. Ecco, quindi, il punto sulle tante voci intorno al Milan. "Fase calda del mercato, fase calda perché è la fase della semina, della preparazione prima di affondare i colpi fra un meseun mese e mezzo. È un mercato molto anomalo perché si svolge durante il Mondiale, ma durante il Mondiale ci sono anche le opportunità, si possono vedere nuovi giocatori. Il Milan sta già seminando. Gila ha giocato una grande partita contro la Lazio ieri sera, il Milan se prenderà questo giocatore prenderà un gran giocatore.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Pellegatti fa il punto sul mercato del Milan: “Gila e Goretzka i nomi più caldi. E Mijnans …”

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Che buona questa Çalhda croccante vero Pellegatti È buona ti piace “Calha lo sai perché, tu non segnavi mai, avevi intorno a te solo lo sai Ora che sei con noi la rete gonfierai idolo neroblu Hakan Çalhanoglu - facebook.com facebook