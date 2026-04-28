Dopo lo stop forzato causato dalla guerra in Iran che ha portato alla cancellazione di gare in Bahrain e Arabia Saudita, nel fine settimana si svolgerà il quarto Gran Premio della stagione. Si torna in pista a Miami, dove si ripartirà con le nuove regole e con i piloti in azione dopo un periodo di pausa. Tra i protagonisti ci sono Antonelli e i piloti Ferrari, pronti a scendere in pista.

Lo stop per guerra è finito, la F1 torna finalmente in pista. Domenica a Miami si corre il quarto GP della stagione, che per il calendario avrebbe dovuto essere il sesto. Lo scoppio delle tensioni mediorientali e il conflitto Usa-Israele con l’Iran hanno però costretto la F1 a cancellare le due gare in Bahrain e Arabia Saudita, vicini al teatro degli scontri. Così team e tifosi si sono dovuti forzatamente dare appuntamento al weekend del prossimo fine settimana. Dove eravamo rimasti? Al trionfo di Kimi Antonelli a Suzuka, con la testa del Mondiale conquistata dal giovane bolognese della Mercedes ai danni del compagno di squadra George Russell.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Miami, si torna in pista! Antonelli, Ferrari, nuove regole: i temi caldi del weekend

Notizie correlate

F1 a Miami: nuove regole per ridare potere ai piloti in pista?? Cosa sapere La FIA introduce nuove regole tecniche per la gestione energetica al Gran Premio di Miami.

F1, GP Miami 2026: Antonelli torna in pista, può fare tris?La Formula 1 torna in pista dopo cinque settimane di pausa — la più lunga della stagione 2026 — provocata dalla cancellazione dei Gran Premi di...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Torna finalmente la Formula 1, si corre il Gp Miami: Sprint, qualifiche e gara, tutti gli orari; Torna la Formula 1: tutte le domande di Miami; La F1 torna in pista a Miami, Pirelli porta le tre mescole più morbide e c’è l’incognita meteo; Dopo Suzuka nuove regole in Formula 1. Saranno testate a Miami nel primo weekend di maggio.

Torna finalmente la Formula 1, si corre il Gp Miami: Sprint, qualifiche e gara, tutti gli orariDopo più di un mese di stop, si accendono i motori in pista. Il quarto appuntamento del Circus è in America: ecco tutto quello che c'è da sapere sul circuito in Florida ... corrieredellosport.it

La F1 torna in pista a Miami, Pirelli porta le tre mescole più morbide e c’è l’incognita meteoMILANO (ITALPRESS) – La prima gara a stelle e strisce della stagione si correrà il prossimo fine settimana a Miami. La Formula 1 ha osservato una lunga pausa dovuta alla cancellazione dei Gran Premi d ... italpress.com

F1, Ferrari si presenterà a Miami con tante novità: ala ‘Macarena’ e molto altro… - x.com

Tuta da gara speciale per Mercedes a Miami #MemasGP #Mercedes #MiamiGP #F1 facebook