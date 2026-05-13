Dopo l'eliminazione contro il Chievo Verona, si sono aperti numerosi dibattiti sui social e sui giornali, spesso caratterizzati da critiche e giudizi affrettati. Tuttavia, pochi tifosi sembrano conoscere nel dettaglio le regole dei playoff e le norme che regolano questa fase del campionato. La discussione si concentra spesso su aspetti superficiali, senza approfondire le specifiche del regolamento ufficiale.

L’eliminazione dai playoff di Serie D per mano del Chievo Verona ha scatenato le solite critiche superficiali sul Milan Futuro. Il verdetto del campo parla di un 2-1 dopo i tempi supplementari a favore dei clivensi, un risultato che interrompe la corsa dei rossoneri guidati da Massimo Oddo e spegne i sogni di una finale playoff. Per la critica mainstream, l'equazione è semplice: il Milan ha fallito l'obiettivo della risalita immediata. La realtà dei fatti, analizzata con i regolamenti e i dati anagrafici alla mano, racconta però una storia completamente diversa. Quella di una stagione di transizione e crescita ad alto profilo, che ha gettato basi solidissime per il domani.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan Futuro, basta processi superficiali: quanti tifosi conoscono davvero il regolamento dei playoff?

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