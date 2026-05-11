La stagione del Milan Futuro si conclude con una sconfitta in trasferta contro il Chievo, che impedisce alla squadra di raggiungere la finale playoff. La partita si è giocata in casa dei clivensi, e il risultato finale ha deciso l'eliminazione dei giovani rossoneri dal percorso competitivo di questa stagione. La squadra di mister Oddo non è riuscita a superare l'ostacolo nella fase decisiva del torneo.

La stagione del Milan Futuro finisce così, con la sconfitta in casa del Chievo che impedisce ai ragazzi di mister Oddo di raggiungere la finale playoff. Un epilogo che, a ben vedere, ricalca appieno l’andamento dell’intero campionato dei rossoneri, sempre assenti quando bisognava dare continuità ai risultati. Si aggiunga il fatto che il gol decisivo dei clivensi è arrivato a cinque minuti dalla fine del secondo tempo supplementare da calcio di rigore e il quadro è completo. Rossoneri puniti alla prima occasione. Tutto si può dire del Milan Futuro tranne che non abbia provato ad indirizzare la partita sul proprio binario fin dal principio: è piuttosto mancata la fortuna, senz’altro nella conclusione di Sardo che centra la traversa dopo appena 8 minuti, e subito dopo, a Magrassi che cicca l’appuntamento con la sfera da posizione invitante.🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Milan Futuro, fine dei giochi: in finale playoff va il Chievo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Calcio serie D, Pavia al playout con il Breno: serve vincere. Volley, Florens a punto dalla A3

Notizie correlate

Milan Futuro, sarà il Chievo l’avversario ai playoff: ecco come funzionano gli spareggi in Serie DIl Milan Futuro chiude la regular season nel migliore dei modi e si prepara alla fase decisiva.

Promozione: semifinale playoff. Ponte Buggianese, fine della corsa. Il Pietrasanta ne fa tre e va in finalePIETRASANTA 3 PONTE BUGGIANESE 0 PIETRASANTA Gega; Benassi, Szabo, Granaiola, Bartoli, Laucci, Petrucci (33’ st Ceciarini), Isola (32’ st Conti),...

Argomenti più discussi: Pavia Calcio 1911 vs Milan Futuro - Serie D Girone B Italia - Giornata 2 - Risultato in Diretta partita; Incubo Milan Futuro: perde con il Chievo di Douglas Costa e non giocherà la finale playoff Serie D; BRUSAPORTO-MILAN FUTURO: MATCH PREVIEW; Serie D, al via la post-season: il programma gare del 9 e 10 maggio. Rinviati al 17 maggio i playoff del Girone C e i playout del Girone F.

Sul suo canale YouTube il direttore @AntoVitiellosi esprime così sul futuro del Milan: A fine stagione spero ci siano dei cambiamenti radicali al vertice... - x.com x.com

Allegri: Incontri con la dirigenza? Si stanno facendo valutazioni sul futuro. Raggiungere l'obiettivo sposta il mercato dei trasferimenti di 100 milioni. Dobbiamo essere allineati per il bene del Milan - Reddit reddit