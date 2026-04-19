Il Milan si avvicina sempre più alla qualificazione matematica in Champions League, con la distanza dai rivali che si riduce di partita in partita. La squadra ha raccolto risultati positivi nelle ultime uscite e ora conta pochi punti di vantaggio rispetto alle concorrenti dirette. Con alcune partite ancora da giocare, il club può ormai guardare con maggiore fiducia alla qualificazione, che potrebbe arrivare già nelle prossime settimane.

La vittoria per 1-0 al 'Bentegodi' contro il Verona avvicina in modo concreto il Milan al grande obiettivo stagionale: il ritorno in Champions League. Massimiliano Allegri lo ha ribadito più volte durante l’anno, indicando nella qualificazione alla massima competizione europea la priorità assoluta. Con i tre punti conquistati in Veneto, i rossoneri salgono a quota 66 e agganciano il Napoli al secondo posto. La contemporanea sconfitta del Como e il pareggio della Roma hanno ampliato il margine sul quarto posto a +8, un vantaggio che, a cinque giornate dalla fine, pesa parecchio. Prendendo in considerazione le ultime dieci stagioni di Serie A, la media punti del quarto posto è di 71,5.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, quanti punti mancano per la qualificazione aritmetica in Champions? Ora il traguardo è davvero vicino

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