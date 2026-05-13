Sul fronte del calciomercato, si fanno sempre più insistenti le voci riguardanti il possibile trasferimento di Robert Lewandowski al Milan. L’attaccante polacco, attualmente al Barcellona, sarebbe in uscita dai catalani, con un’ipotesi di addio che sembra molto vicina, anche se non ancora definitiva. Le trattative tra le parti sono in corso, ma non ci sono ancora conferme ufficiali.

Il Milan continua la sua stagione: mancano solo due giornate al termine della Serie A e i rossoneri, nonostante le ultime sconfitte contro Udinese, Sassuolo e Atalanta, hanno ancora in mano il proprio destino. Vincendo contro Genoa e Cagliari, il Diavolo sarebbe matematicamente qualificato in Champions League. Questo perché il Milan ha il vantaggio degli scontri diretti sia con il Como che con la Roma. Serve però cambiare decisamente marcia e ripartire dagli ultimi minuti di Milan-Atalanta, in cui i rossoneri hanno messo in campo almeno un minimo di reazione emotiva. Partire contro il Genoa con la voglia e la fame viste negli ultimi minuti contro la Dea potrebbe essere l'unica carta per uscire dalla crisi delle ultime partite di Serie A per il Diavolo.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, fari su Lewandowski a parametro zero: addio al Barcellona probabile, con un ‘ma’

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