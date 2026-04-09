Milan punta a Lewandowski con l’addio al Barcellona all’orizzonte

Il Milan sta pianificando di rafforzare la propria rosa in vista della prossima stagione e ha messo nel mirino un attaccante che attualmente gioca in Spagna. La trattativa potrebbe concretizzarsi nelle prossime settimane, dopo le recenti voci di un possibile addio al club attuale. Le discussioni tra le parti sono in corso, ma ancora non ci sono conferme ufficiali o accordi definitivi.

"> Milan Puntano su Lewandowski: Un Obiettivo per la Prossima Estate. Il Milan è già attivamente impegnato nella pianificazione per la prossima stagione estiva, con un occhio di riguardo al rafforzamento dell’attacco. Uno dei nomi che circolano con insistenza è quello di Robert Lewandowski, superstar del Barcellona il cui contratto si avvicina alla scadenza. Il club rossonero ha avviato i primi contatti con l’entourage del calciatore, segnalando un interesse concreto a riportarlo in Serie A. Lewandowski, nel corso della sua carriera, ha dimostrato di essere uno degli attaccanti più prolifici al mondo, capace di segnare goal in quantità industriali e di trascinare la propria squadra verso traguardi ambiziosi. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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