Secondo quanto riportato da un giornalista sportivo, l'attaccante del Barcellona sta negoziando il rinnovo del contratto con il club catalano. Tuttavia, nelle ultime settimane si sono fatte avanti anche squadre italiane, tra cui Milan e Juventus, che potrebbero entrare nella corsa per assicurarsi le sue prestazioni. La situazione rimane in evoluzione, con aggiornamenti attesi nelle prossime settimane.

Come spesso ripetuto negli ultimi anni (con scarsi risultati), il Milan ha intenzione di sistemare il problema numero 9 una volta per tutte. Sono ormai troppi anni che una squadra come quella rossonera non ha un bomber che sappia garantire una ventina di gol stagionali. Per questo, nel prossimo mercato sembra che si voglia puntare a grandi nomi per sopperire a questa assenza. Uno di questi è Robert Lewandowski, attaccante polacco in scadenza col Barcellona con il futuro ancora incerto. A dare aggiornamenti sulla punta classe 1988 ci ha pensato l'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, che a 'Sky Sport' ha parlato così...🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Di Marzio su Lewandowski: “Sta trattando il rinnovo col Barcellona, ma attenzione a Milan e Juventus”

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