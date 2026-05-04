Il Milan sta attraversando un momento difficile nel girone di ritorno, con una serie di sconfitte consecutive e risultati che lo collocano nelle zone basse della classifica. Le statistiche mostrano un calo evidente nelle prestazioni della squadra, con numeri che testimoniano una fase complicata. La squadra non riesce a mantenere il ritmo delle prime partite della stagione, evidenziando un netto miglioramento rispetto alle prime fasi del campionato.

Calciomercato Roma, colpo Alajbegovic grazie a.Pjanic! La (lunga) lista delle cessioni estive di Gasperini Provedel Bologna, i felsinei accelerano: nel mirino il portiere della Lazio, filtrano segnali di apertura sul possibile affondo Sarri Lazio, scenario in evoluzione: spunta anche il Milan sulle tracce di “Mau”. Ecco cosa filtra Marotta dice tutto: «Fabregas? Lo stimo ma c’è stato solo un contatto preliminare. Chivu era il profilo che cercavamo. Su Bastoni e il Barcellona.» Vlahovic Juve, Bargione non ha dubbi! E’ lui l’unica nota positiva della sfida contro il Verona! – VIDEO Bastoni, ringraziamenti all’Inter dopo lo Scudetto e un’annata complicata: «Non sono mai stato da solo, affrontando tutto, ho sentito il supporto» Manchester United in Champions League, impresa incredibile di Carrick.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Crollo Milan, il girone di ritorno è un incubo: numeri impietosi e prestazioni da zona retrocessione

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