Mihajlovic ricordato durante il riscaldamento di Lazio e Inter all’Olimpico

Durante il riscaldamento prima della partita tra Lazio e Inter all’Olimpico, i giocatori hanno reso omaggio a un ex allenatore ricordato con un gesto sul campo. La partita si è svolta in un clima di rispetto, con i calciatori delle due squadre che hanno dedicato un momento a questa figura. La presenza di tifosi e supporter ha accompagnato l’evento, che ha suscitato attenzione tra gli appassionati di calcio.

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