Mihajlovic ricordato durante il riscaldamento di Lazio e Inter all’Olimpico
Durante il riscaldamento prima della partita tra Lazio e Inter all’Olimpico, i giocatori hanno reso omaggio a un ex allenatore ricordato con un gesto sul campo. La partita si è svolta in un clima di rispetto, con i calciatori delle due squadre che hanno dedicato un momento a questa figura. La presenza di tifosi e supporter ha accompagnato l’evento, che ha suscitato attenzione tra gli appassionati di calcio.
di Andrea Greco . Segui le ultimissime sui nerazzurri. Il calcio italiano possiede una memoria storica profonda, capace di onorare i propri miti nei momenti di massima esposizione mediatica. Prima del fischio d’inizio della finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter, lo Stadio Olimpico di Roma è diventato il palcoscenico di un tributo commovente dedicato a Sinisa Mihajlovic, l’indimenticato specialista dei calci piazzati e uomo dal carisma d’acciaio, scomparso nel dicembre 2022. Un ricordo tra due colori del cuore. Mentre la tensione agonistica saliva e i calciatori ultimavano il riscaldamento, sui maxi schermi dell’impianto romano sono apparse le immagini di Mihajlovic.🔗 Leggi su Internews24.com
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