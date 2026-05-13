Mihajlovic ricordato durante il riscaldamento di Lazio e Inter all’Olimpico

Da internews24.com 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il riscaldamento prima della partita tra Lazio e Inter all’Olimpico, i giocatori hanno reso omaggio a un ex allenatore ricordato con un gesto sul campo. La partita si è svolta in un clima di rispetto, con i calciatori delle due squadre che hanno dedicato un momento a questa figura. La presenza di tifosi e supporter ha accompagnato l’evento, che ha suscitato attenzione tra gli appassionati di calcio.

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di Andrea Greco . Segui le ultimissime sui nerazzurri. Il calcio italiano possiede una memoria storica profonda, capace di onorare i propri miti nei momenti di massima esposizione mediatica. Prima del fischio d’inizio della  finale di Coppa Italia  tra  Lazio  e  Inter, lo  Stadio Olimpico di Roma  è diventato il palcoscenico di un  tributo commovente  dedicato a  Sinisa Mihajlovic, l’indimenticato specialista dei calci piazzati e uomo dal carisma d’acciaio, scomparso nel dicembre 2022. Un ricordo tra due colori del cuore. Mentre la tensione agonistica saliva e i calciatori ultimavano il riscaldamento, sui  maxi schermi  dell’impianto romano sono apparse le immagini di  Mihajlovic.🔗 Leggi su Internews24.com

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