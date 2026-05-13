Lazio Inter LIVE | riscaldamento in corso le scelte ufficiali per la finale di Coppa Italia

Alle ore attuali, le squadre sono impegnate nel riscaldamento prima dell'inizio della finale di Coppa Italia allo Stadio Olimpico, dove Lazio e Inter si sfideranno per il trofeo. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e i giocatori si preparano sul campo. La partita rappresenta l’atto conclusivo della competizione per questa stagione, con le due squadre pronte a scendere in campo per conquistare il titolo.

Yildiz svela: «La Juventus è nel mio cuore, stagione molto lunga e dura. Ho chiesto a Vlahovic di restare» Simonelli sullo slittamento del derby di Roma: «Prendiamo atto della decisione del Prefetto ma non la condividiamo. Dovremmo presentare ricorso al TAR se.» Yildiz svela: «La Juventus è nel mio cuore, stagione molto lunga e dura. Ho chiesto a Vlahovic di restare» Abeijón in esclusiva a Cagliarinews24: «Io sono sempre felice quando il mio Cagliari va bene, sono felice anche per i tifosi rossoblù» Kathleen Kruger è la nuova direttrice sportiva dell’Amburgo! È storia, è la prima ds donna in Bundesliga Tevez e il Talleres si separano: ufficiale l’addio dell’argentino.🔗 Leggi su Calcionews24.com

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