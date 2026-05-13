Prima della finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter, sui social e negli spazi dedicati al calcio sono stati condivisi numerosi ricordi di Sinisa Mihajlovic. L’ex giocatore e allenatore, definito un doppio ex per le sue esperienze in entrambe le squadre, è stato ricordato con foto e messaggi che ne evidenziano il carisma, la tecnica e l’umanità. La sua figura rimane viva nel cuore del calcio italiano, anche attraverso questi momenti di commemorazione.

Yildiz svela: «La Juventus è nel mio cuore, stagione molto lunga e dura. Ho chiesto a Vlahovic di restare» Simonelli sullo slittamento del derby di Roma: «Prendiamo atto della decisione del Prefetto ma non la condividiamo. Dovremmo presentare ricorso al TAR se.» Yildiz svela: «La Juventus è nel mio cuore, stagione molto lunga e dura. Ho chiesto a Vlahovic di restare» Abeijón in esclusiva a Cagliarinews24: «Io sono sempre felice quando il mio Cagliari va bene, sono felice anche per i tifosi rossoblù» Kathleen Kruger è la nuova direttrice sportiva dell’Amburgo! È storia, è la prima ds donna in Bundesliga Tevez e il Talleres si separano: ufficiale l’addio dell’argentino.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Mihajlovic per sempre: il commovente ricordo di Lazio e Inter prima della finale di Coppa Italia all’indimenticato doppio ex – FOTO

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Chivu spiazza tutti prima della finale di Coppa Italia Inter-Lazio: “Vincere? A me non cambia un tubo”Cristian Chivu sorprende tutti alla vigilia della finale di Coppa Italia tra Inter e Lazio: il tecnico nerazzurro spiega perché un altro trofeo non...

Coppa Italia, Inter e Lazio da Mattarella prima della finale. E all'Olimpico si va verso il sold outDomani si ritroveranno tutti a Ponte Milvio, a un paio di chilometri dallo stadio, mercoledì entreranno tutti allo stadio: i tifosi organizzati di...

Temi più discussi: Coppa Italia, la finale Lazio-Inter nel ricordo di Sinisa Mihajlovic; Domani sera l'omaggio a Mihajlovic senza la presenza della famiglia: nessuno li ha invitati; Coppa Italia, scoppia il caso Mihajlovic: perché la famiglia di Sinisa non ci sarà per l’omaggio di Inter e Lazio; Lazio-Inter, finale di Coppa Italia nel ricordo di Sinisa Mihajlovic: l'ad della Serie A, Persona a cui pensiamo spesso.

Rassegna un po' così #MarcoBo #DanieleAzzolini #DanieleGalosso #GianlucaStrocchi @tuttosport 7/05/2026 #IBI26 @InteBNLdItalia #Cobolli #Sinner #Grant #Cocciaretto x.com

Coppa Italia, scoppia il caso Mihajlovic: perché la famiglia di Sinisa non ci sarà per l’omaggio di Inter e LazioIl direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, rivela la clamorosa dimenticanza in vista della finale che vedrà Lazio e Inter contendersi la Coppa Italia ... sport.virgilio.it

Finale Coppa Italia: Inter-Lazio non è solo una partita, è il manifesto del nuovo calcio italianoL'Inter cerca il Double, la Lazio l'Europa: scopri le probabili formazioni della finale di Coppa Italia, il ricordo di Mihajlovic e gli scenari per le coppe ... calcioweb.eu