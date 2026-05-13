Mihajlovic per sempre | il commovente ricordo di Lazio e Inter prima della finale di Coppa Italia all’indimenticato doppio ex – FOTO

Da calcionews24.com 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Prima della finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter, sui social e negli spazi dedicati al calcio sono stati condivisi numerosi ricordi di Sinisa Mihajlovic. L’ex giocatore e allenatore, definito un doppio ex per le sue esperienze in entrambe le squadre, è stato ricordato con foto e messaggi che ne evidenziano il carisma, la tecnica e l’umanità. La sua figura rimane viva nel cuore del calcio italiano, anche attraverso questi momenti di commemorazione.

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