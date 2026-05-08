Coppa Italia Inter e Lazio da Mattarella prima della finale E all' Olimpico si va verso il sold out

Prima della finale di Coppa Italia, il presidente della Repubblica ha incontrato le squadre di Inter e Lazio. All'Olimpico si sta avvicinando il sold out, con i biglietti che stanno andando a ruba. I tifosi della Lazio hanno deciso di sospendere lo sciopero per sostenere la squadra nel match, mentre le altre tifoserie si stanno organizzando per assistere alla partita.

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Domani si ritroveranno tutti a Ponte Milvio, a un paio di chilometri dallo stadio, mercoledì entreranno tutti allo stadio: i tifosi organizzati di Lazio e Inter, da sempre gemellati, hanno deciso di restare fuori dall’Olimpico per la partita di domani ma approfitteranno dell’evento per trascorrere del tempo insieme. La Lazio comunque ha venduto 20.000 biglietti, che si aggiungeranno agli abbonati non aderenti alla protesta ormai consueta. La finale invece sarà vissuta in modo molto diverso: i laziali sospenderanno lo sciopero per sostenere la squadra in una notte fondamentale e si sistemeranno ai loro posti tradizionali in Curva Nord, mentre gli interisti occuperanno la Curva Sud in “prestito” dai romanisti.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Coppa Italia, Inter e Lazio da Mattarella prima della finale. E all'Olimpico si va verso il sold out Inter will face Lazio in the Coppa Italia final! #intermilan #como #lazio #atalanta #coppaitalia Notizie correlate Finale di Coppa Cev, si va verso il sold outContinua a buon ritmo la prevendita dei biglietti per assistere alla gara di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza con SVG Luneburg, in programma al... Leggi anche: Coppa Italia, verso la finale: Lazio-Inter e un tabù da sfatare Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Coppa Italia Frecciarossa | Lazio-Inter, la vendita dei tagliandi; Finale Coppa Italia Lazio - Inter, ecco come raggiungere l'Olimpico e viaggiare gratis sui mezzi di Roma; Un doblete storico e la prima stella d'argento: la testa dell'Inter è già alla Coppa Italia; Finale Coppa Italia Lazio-Inter, come e dove acquistare i biglietti. Biglietti finale Coppa Italia Lazio - Inter, sold out: tutti i dettagliROMA - È bastato pochissimo. Il tempo di aprire la vendita libera e l’Olimpico è andato sold-out. Come già accaduto nella fase di prelazione riservata agli abbonati, anche stavolta il sito Vivaticket ... corrieredellosport.it Lazio-Inter, probabili formazioni e dove vederla: antipasto di Coppa Italia all’Olimpico, Chivu valuta il turnoverLazio-Inter sabato 9 maggio alle 18 all'Olimpico per la 36ª giornata di Serie A: Sarri sfida i campioni d'Italia di Chivu prima della finale di Coppa Italia. Arbitra Abisso. lifestyleblog.it GdS - Finale Coppa Italia, #Inter e #Lazio da #Mattarella alla vigilia della sfida x.com Un Frecciarossa 1000 per la Coppa Italia 2025-2026 https://www.ferrovie.it/portale/articoli/17866 - facebook.com facebook