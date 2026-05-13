Migranti salvate 75 persone nel Mediterraneo | in arrivo un nuovo sbarco al porto di Ravenna

Da ravennatoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel porto di Ravenna si prevede l’arrivo di un nuovo gruppo di migranti, portando a 26 il totale degli sbarchi da dicembre 2022. L’ultimo sbarco si era svolto il 16 febbraio, e anche questa volta si tratta di un’operazione di salvataggio nel Mediterraneo. Finora, complessivamente, sono state recuperate e trasferite circa 75 persone. La situazione si inserisce in un quadro di continui interventi di soccorso lungo le rotte marittime.

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Un nuovo sbarco di migranti è atteso al porto di Ravenna. Si tratterà del 26esimo a partire dal dicembre 2022, l'ultimo era avvenuto lo scorso 16 febbraio. La nave Ocean Viking della ong Sos Mediterreanee ieri mattina ha salvato 75 persone nel mezzo del Mar Mediterraeno e ora è stato loro.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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