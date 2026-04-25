Porto sbarcati a Livorno dalla nave ong Solidaire i 75 migranti soccorsi nelle acque del Mediterraneo
Sabato 25 aprile, al porto di Livorno, sono arrivati 75 migranti che erano stati soccorsi nelle acque del Mar Mediterraneo dalla nave ong Solidaire. Questi individui erano stati recuperati in diverse operazioni di salvataggio condotte nel corso delle ultime ore, prima di essere trasferiti nel porto italiano. Nessuna informazione aggiuntiva sui loro stati di salute o sulle procedure di accoglienza è stata ancora comunicata.
Sono sbarcati nella giornata di sabato 25 aprile al porto di Livorno i 75 migranti soccorsi nelle acque del mar Mediterraneo dalla nave ong Solidaire. Si trattava di 70 adulti e di 5 minori stranieri non accompagnati. “Anche in questa circostanza - ha sottolineato il prefetto Giancarlo Dionisi -.🔗 Leggi su Livornotoday.it
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