Migranti la nave Ong Solidaire in arrivo al porto di Livorno | a bordo 75 persone tra cui 5 minori

Nel pomeriggio del 25 aprile, nel porto di Livorno, è prevista l’arrivo della nave umanitaria Ong Solidaire, che ha effettuato un’operazione di soccorso nel Mediterraneo centrale. A bordo ci sono 75 persone, tra cui cinque minori, che sono state trasportate in sicurezza. Le autorità italiane hanno designato il porto come “place of safety” per l’accoglienza e il trasferimento dei migranti.

È attesa per il pomeriggio del 25 aprile nel porto di Livorno la nave umanitaria Ong Solidaire, a cui le autorità italiane hanno assegnato lo scalo cittadino come “place of safety” dopo un’operazione di soccorso nel Mediterraneo centrale. L'equipaggio ha tratto in salvo 75 migranti, tra cui 5.🔗 Leggi su Livornotoday.it Notizie correlate Migranti, la Ocean Viking in arrivo al porto di Livorno: a bordo 97 persone tra cui 14 minoriÈ attesa tra circa tre giorni nel porto di Livorno la nave umanitaria Ocean Viking, a cui le autorità italiane hanno assegnato lo scalo cittadino... Migranti, la Ocean Viking in arrivo al porto di Livorno: a bordo 147 persone tra cui 14 minoriÈ attesa tra circa tre giorni nel porto di Livorno la nave umanitaria Ocean Viking, a cui le autorità italiane hanno assegnato lo scalo cittadino... Approfondimenti e contenuti Si parla di: In fuga da guerra e aggressioni. Tra i migranti sbarcati in porto anche una neonata di due mesi. Arrivata a Bari la nave Ong Solidaire: sbarcati 193 migranti, 39 sono minoriProvenienti da Africa nordorientale e Asia meridionale, vengono sottoposti a identificazione e screening sanitario prima dell’accoglienza nelle strutture ministeriali Sono 193 i migranti, tra cui 39 ... lagazzettadelmezzogiorno.it Taranto, attraccata al porto la nave Ong Solidaire: a bordo 21 migranti soccorsi in mareÈ attraccata questa mattina al porto di Taranto la nave della Ong tedesca Solidaire con a bordo 21 migranti salvati in mare. Tra loro ci sono cittadini di diverse nazionalità, tra cui pakistani, ... lagazzettadelmezzogiorno.it