Migranti Rama | ‘il Protocollo Albania durerà finché l’Italia lo vorrà’

Il primo ministro ha dichiarato che il Protocollo con l’Albania sulla gestione dei migranti continuerà a essere in vigore finché il governo italiano deciderà di mantenerlo. Ha inoltre risposto a diverse richieste dei giornalisti italiani e internazionali, confermando che la durata dell’accordo dipende esclusivamente dalla volontà dell’Italia. La questione riguarda il coordinamento tra i due paesi sulla gestione dei flussi migratori e le relative misure di controllo.

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