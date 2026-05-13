Migranti Rama | ‘il Protocollo Albania durerà finché l’Italia lo vorrà’
Il primo ministro ha dichiarato che il Protocollo con l’Albania sulla gestione dei migranti continuerà a essere in vigore finché il governo italiano deciderà di mantenerlo. Ha inoltre risposto a diverse richieste dei giornalisti italiani e internazionali, confermando che la durata dell’accordo dipende esclusivamente dalla volontà dell’Italia. La questione riguarda il coordinamento tra i due paesi sulla gestione dei flussi migratori e le relative misure di controllo.
“A tutti i giornalisti italiani e non solo che ci hanno contattato in merito a una citazione fuorviante riportata da un organo di stampa a seguito di un’intervista con il ministro degli Esteri albanese, vorrei ribadire, in modo chiaro e, spero, una volta per tutte, che il nostro protocollo con l’Italia è destinato a durare,.🔗 Leggi su Imolaoggi.it
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