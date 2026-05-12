Il ministro degli Esteri albanese ha dichiarato che il protocollo tra Italia e Albania rimarrà in vigore finché lo desidera l’Italia, suscitando reazioni politiche in Italia. La sinistra ha chiesto con insistenza che il premier si presenti in aula per un chiarimento. La frase del rappresentante albanese è stata interpretata come un possibile disconoscimento dell’accordo, generando tensioni tra i diversi schieramenti politici italiani.

«Meloni venga in aula», ha tuonato con poca originalità la sinistra all’unisono. Il pretesto di giornata è stata una frase del ministro degli Esteri albanese, Ferit Hoxha, sul protocollo Italia-Albania, interpretata forzatamente come un disconoscimento dell’iniziativa. Lettura poi smentita dallo stesso Hoxha, che ha chiarito di non aver mai messo in discussione l’accordo e che la posizione del suo governo sul protocollo non è mai cambiata, e dallo stesso primo ministro Edi Rama. Troppo tardi per l’opposizione italiana, che nel frattempo si era già lanciata improvvidamente in accuse di «disfatta», «fallimento» e «sprechi». Rama: «Il Protocollo Italia-Albania in vigore finché vuole l’Italia».🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Cpr in Albania, il premier Rama: «Protocollo in vigore finché vuole l’Italia». La sinistra incassa una figuraccia epocale

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