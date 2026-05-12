Cpr in Albania Rama spegne la polemica | Nessun dubbio accordo finché l’Italia lo vorrà Come nasce il caso
Nella giornata si è acceso il dibattito sull’accordo tra Italia e Albania riguardo ai centri di rimpatrio, dopo che il governo albanese ha annunciato la sospensione dell’accordo. La ripresa delle attività è avvenuta in meno di dodici ore, con le autorità italiane che hanno dichiarato che l’intesa rimane valida finché il governo albanese lo vorrà. La notizia ha suscitato reazioni contrastanti tra le parti coinvolte.
Ha ballato per meno di dodici ore l’accordo migratorio con tra Italia e Albania. Se in mattinata il ministro degli Esteri albanese, Ferit Hoxha, in un’intervista ad Euractiv, aveva lasciato intendere che nel paese oltre l’Adriatico ci fosse una riflessione in corso (tra l’altro aggiustando il tiro nel pomeriggio), è il presidente del consiglio albanese Edi Rama in persona, che non sembra amare i giornalisti italiani, a replicare. «A tutti i giornalisti italiani e non solo che ci hanno contattato in merito a una citazione fuorviante riportata da un organo di stampa a seguito di un’intervista con il ministro degli Esteri albanese, vorrei ribadire, in modo chiaro e, spero, una volta per tutte, che il nostro protocollo con l’Italia è destinato a durare, fintanto che l’Italia lo vorrà».🔗 Leggi su Open.online
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