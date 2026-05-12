Cpr in Albania Rama spegne la polemica | Nessun dubbio accordo finché l’Italia lo vorrà Come nasce il caso

Nella giornata si è acceso il dibattito sull’accordo tra Italia e Albania riguardo ai centri di rimpatrio, dopo che il governo albanese ha annunciato la sospensione dell’accordo. La ripresa delle attività è avvenuta in meno di dodici ore, con le autorità italiane che hanno dichiarato che l’intesa rimane valida finché il governo albanese lo vorrà. La notizia ha suscitato reazioni contrastanti tra le parti coinvolte.

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