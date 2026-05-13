Migranti Piantedosi a Tirana | si punta su nuovi patti di sicurezza

Il ministro dell’interno ha visitato Tirana per discutere di nuovi accordi di sicurezza e controllo delle frontiere. Durante l’incontro, sono stati sottoscritti patti che prevedono una maggiore collaborazione tra i due paesi. L’obiettivo è rafforzare le misure di contrasto all’immigrazione irregolare e migliorare la gestione dei flussi migratori. L’accordo con l’Albania potrebbe avere una durata superiore ai dieci anni, oltre il 2030.

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? Punti chiave Come cambierà il controllo delle frontiere grazie alla nuova cooperazione?. Perché l'accordo con l'Albania potrebbe durare oltre il 2030?. Quali nuovi poteri avranno le forze di polizia nei Balcani?. Cosa garantisce la continuità del protocollo tra Roma e Tirana?.? In Breve Il premier albanese Rama garantisce continuità al protocollo oltre la scadenza del 2030.. L'Italia sostiene l'adesione dell'Albania all'Unione Europea come incentivo alla cooperazione.. Il ministro Lamallari punta sul rafforzamento della polizia per il controllo preventivo.. La collaborazione operativa mira a bloccare i flussi prima delle acque italiane.. A Tirana, il ministro dell’Interno Piantedosi ha incontrato l’omologo albanese Lamallari per definire nuovi dettagli sulla gestione dei flussi migratori e sulla sicurezza tra i due Paesi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Migranti, Piantedosi a Tirana: si punta su nuovi patti di sicurezza ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Sicurezza a Massa-Carrara: Piantedosi punta su nuova QuesturaIl deputato della Lega Andrea Barabotti ha riferito dal Viminale che il ministro Matteo Piantedosi ha garantito un intervento deciso per affrontare... Leggi anche: Avellino, il ministro Piantedosi alla firma dei “patti per la sicurezza” Argomenti più discussi: Dubbi di Tirana sui cpr: Non rinnoviamo il patto. Poi Meloni sente Rama; Premier Rama: Il Protocollo Albania durerà finché l'Italia lo vorrà; Rama molla Meloni. Non prorogherà l’accordo Italia-Albania sui migranti (di A. Mauro); Ministro Tirana: 'L'Albania non estenderà l'accordo con l'Italia oltre il 2030'. LA PRIMA PAGINA DI AVVENIRE IL FATTO | Si risccende la polemica sulle strutture costate 680 milioni. Piantedosi a Tirana discute di migranti Centri a scadere Il ministro degli Esteri albanese: l'intesa con Roma non sarà rinnovata. Rama corregge Da Gaz x.com L’Albania non vuole rinnovare l’accordo con Meloni per il Cpr oltre il 2030 reddit