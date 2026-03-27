Avellino il ministro Piantedosi alla firma dei patti per la sicurezza

Il ministro dell’Interno ha partecipato oggi a Avellino alla firma di alcuni accordi chiamati “patti per la sicurezza”. L’evento si è svolto nel capoluogo campano, coinvolgendo rappresentanti delle istituzioni locali e altri funzionari. La cerimonia ha avuto luogo in una sede pubblica, con la presenza di diverse persone interessate alle misure di sicurezza adottate.

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