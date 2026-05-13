Migranti | la Spagna accoglie ma il Portogallo espelle Arriva la nuova legge sui rimpatri made in Italy
La Spagna continua ad accogliere e regolarizzare i migranti, offrendo sanatorie e condoni, mentre il Portogallo adotta politiche più restrittive, espellendo alcuni migranti e rafforzando i controlli ai confini. Nel frattempo, in Italia è stata approvata una nuova legge sui rimpatri, che prevede procedure più rapide e restrittive per i soggetti richiedenti l’espulsione. Le differenze tra i paesi europei mostrano approcci divergenti sulla gestione dei flussi migratori.
La Spagna accoglie, sana, condona e regolarizza i migranti, un Paese al suo confine, il Portogallo, fa esattamente la procedura opposta e si prepara a blindare i suoi confini. Utilizzando il “modello Italia” sui rimpatri, già adottato da molti paesi europei. Il Parlamento portoghese ha iniziato a discutere il disegno di legge del governo che dovrebbe rafforzare e rendere più severi i meccanismi di espulsione degli immigrati irregolari. Migranti, il Portogallo si ispira al modello rigoroso dell’Italia. Il ddl prevede l’estensione della permanenza nei centri di accoglienza temporanea, che passerebbe dagli attuali 60 giorni fino a 360; accelera...🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Notizie correlate
Made in italy e marketplace digitali: opportunità per le imprese siciliane con la vetrina Amazon made in ItalyIn occasione delle celebrazioni per la Giornata nazionale del Made in Italy, domani, martedì 21 aprile, dalle 10 alle 11.
Dl sicurezza, verso il voto finale. L’opposizione canta: «Bella ciao», decreto correttivo sui migranti in gazzetta ufficiale insieme alla nuova legge – La direttaÈ la giornata del voto finale sulla conversione dell’ultimo decreto sicurezza, voto passato attraverso giorni di tensioni e segnato...
Si parla di: Milano accoglie dall’11 maggio la prima edizione del Festival del Giallo Dai mari del Nord ai Mari del Sud, organizzato dal Cervantes.
Madrid e la sfida degli invisibili: regolarizzare 500 mila migrantiLa Spagna tenta di regolarizzare 500 mila migranti: ecco come funziona il piano e perché sta creando polemiche. famigliacristiana.it
Spagna, Sanchez e la Mauritania come Meloni con Albania: progetti similiDalla stretta con la Mauritania alla regolarizzazione di 500mila migranti: la strategia di Sánchez divide l’Europa e accende il confronto con il modello italiano. adnkronos.com