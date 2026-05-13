Migranti | la Spagna accoglie ma il Portogallo espelle Arriva la nuova legge sui rimpatri made in Italy

La Spagna continua ad accogliere e regolarizzare i migranti, offrendo sanatorie e condoni, mentre il Portogallo adotta politiche più restrittive, espellendo alcuni migranti e rafforzando i controlli ai confini. Nel frattempo, in Italia è stata approvata una nuova legge sui rimpatri, che prevede procedure più rapide e restrittive per i soggetti richiedenti l’espulsione. Le differenze tra i paesi europei mostrano approcci divergenti sulla gestione dei flussi migratori.

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