Dl sicurezza verso il voto finale L’opposizione canta | Bella ciao decreto correttivo sui migranti in gazzetta ufficiale insieme alla nuova legge – La diretta

È la giornata del voto finale sulla conversione dell’ultimo decreto sicurezza, voto passato attraverso giorni di tensioni e segnato dall’ostruzionismo dell’opposizione che ha costretto la maggioranza a lunghe sedute parlamentari nelle ultime due sere e stamattina, 24 aprile. Alla ripresa dei lavori di questa mattina, e prima delle dichiarazioni di voto finale, le opposizioni hanno cantando Bella ciao battendo le mani e mostrando la Costituzione. L’intervento di apertura, di Riccardi Ricciardi del Movimento 5 stelle è partito augurando «buon 25 aprile» e citando tutti i luoghi della resistenza. Gli interventi dei parlamentari, dell’opposizione come anche della maggioranza, girano tutti attorno all’argomento del ricordo della Festa di Liberazione.🔗 Leggi su Open.online

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