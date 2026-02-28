Referendum giustizia vandalizzati i manifesti per il No ad Almè Paladina e Villa d’Almè

Durante il referendum sulla giustizia, alcuni manifesti del “No” sono stati vandalizzati ad Almè, Paladina e Villa d’Almè. Inoltre, a Valbrembo sono state trovate scritte vandaliche sui muri e manifesti strappati dai tabelloni elettorali. Questi episodi si sono verificati nelle ultime ore e sono stati segnalati alle autorità competenti. La situazione è sotto attenzione delle forze dell’ordine.

La ferma condanna del Partito Democratico Bergamasco: "Manifesti rimessi per ben due volte. La politica non è tifo da stadio" "Un atto grave che mina alla corretta informazione della cittadinanza in vista di una consultazione referendaria molto importante – dichiara il segretario provinciale PD Gabriele Giudici – Ci tengo a ribadire che la politica non è tifo da stadio e che questo tipo di azioni non hanno il proprio luogo all' interno di una democrazia. Qui non ci rimette il PD, o l'informazione per il voto contrario al quesito referendario, qui ci rimette la comunità le buone regole di convivenza in un paese democratico. Chiediamo alle forze politiche di maggioranza di prendere le distanze da questo tipo di azione".