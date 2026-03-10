Marco Galateri di Genola è il nuovo presidente dell' Accademia di Belle arti di Brera

Marco Galateri di Genola è stato nominato presidente dell'Accademia di Belle arti di Brera dalla ministra dell'Università Anna Maria Bernini. La nomina è stata annunciata per il triennio 2026-2029. Galateri di Genola assume il nuovo incarico a partire da quest'anno. La sua nomina è stata ufficializzata attraverso un comunicato ufficiale.

È Marco Galateri di Genola il nuovo presidente dell'Accademia di Belle arti di Brera, nominato dalla ministra dell'Università Anna Maria Bernini e in carica nel triennio 2026-2029. Galateri di Genola aveva ricoperto lo stesso ruolo tra il 2013 e il 2016. A renderlo noto è la stessa istituzione. La nomina è avvenuta in Consiglio accademico dopo le dimissioni di Diego Visconti. Marco Galateri di Genola, imprenditore di 82 anni, è già presidente della Fondazione Arte della Regione Piemonte. Negli anni è stato presidente dell'Associazione Amici del Real Castello di Racconigi e tra i consiglieri della Fondazione Ratti di Como, del Fai Piemonte e della Fondazione Umberto II e Maria José di Savoia. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

