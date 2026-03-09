Il balcone nascosto di Roma | la passeggiata di Monte Mario con vista su San Pietro

A Roma, tra i punti di osservazione più noti, ci sono anche angoli meno frequentati come la passeggiata di Monte Mario, che offre una vista su San Pietro. Questo percorso si snoda tra strade tranquille e spazi verdi, permettendo di scoprire un balcone nascosto sulla città. La zona è raggiungibile a piedi e rappresenta un’alternativa meno turistica per ammirare il panorama romano.

Roma è celebre anche per i suoi belvedere: dal Pincio al Gianicolo, passando per lo Zodiaco, la città offre numerosi punti da cui ammirare il suo straordinario skyline: eppure su Monte Mario esiste un luogo meno conosciuto, una passeggiata con un balcone "segreto" immerso nel verde e lontano dal caos del centro, che regala una prospettiva davvero unica sulla Capitale. Un luogo magico dove, tra alberi e sentieri, si apre uno dei panorami più suggestivi di Roma, con il Cupolone di San Pietro protagonista assoluto.