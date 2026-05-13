Micaela Ramazzotti e Claudio Pallitto si sono sposati nel Castello di Rosciano, in Umbria, in una cerimonia che ha visto la presenza di diversi invitati. La location è stata allestita con luci soffuse, fiori primaverili e decorazioni che hanno creato un’atmosfera romantica. Tra gli ospiti presenti anche Francesca Fagnani, che ha condiviso sui social alcuni momenti della giornata. Durante il ricevimento, sono stati scambiati i voti e sono state lasciate alcune note segrete ai partecipanti.

Un matrimonio da fiaba, ma costruito su una storia reale, fatta anche di ostacoli e cambi di rotta. Micaela Ramazzotti e Claudio Pallitto hanno detto sì al Castello di Rosciano, in Umbria, trasformato per l’occasione in una scenografia romantica tra natura, luci soffuse e fiori primaverili. Due giorni di festa in tinte pastello, tre abiti e tanta magia. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Chiatto Wedding Planner (@annachiattoweddings) A officiare la cerimonia è stata Francesca Fagnani, mentre ad accompagnare gli sposi all’altare ci hanno pensato alcune delle persone più importanti della loro vita, i loro figli: Sofia accanto a Claudio e Anna accanto a Micaela.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Micaela Ramazzotti si è sposata: Francesca Fagnani celebra le nozze, poi il messaggio segreto agli ospiti (FOTO e VIDEO)

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