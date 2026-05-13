Micaela Ramazzotti si è sposata | Francesca Fagnani celebra le nozze poi il messaggio segreto agli ospiti FOTO e VIDEO

Da cinemaserietv.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Micaela Ramazzotti e Claudio Pallitto si sono sposati nel Castello di Rosciano, in Umbria, in una cerimonia che ha visto la presenza di diversi invitati. La location è stata allestita con luci soffuse, fiori primaverili e decorazioni che hanno creato un’atmosfera romantica. Tra gli ospiti presenti anche Francesca Fagnani, che ha condiviso sui social alcuni momenti della giornata. Durante il ricevimento, sono stati scambiati i voti e sono state lasciate alcune note segrete ai partecipanti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un matrimonio da fiaba, ma costruito su una storia reale, fatta anche di ostacoli e cambi di rotta. Micaela Ramazzotti e Claudio Pallitto hanno detto sì al Castello di Rosciano, in Umbria, trasformato per l’occasione in una scenografia romantica tra natura, luci soffuse e fiori primaverili. Due giorni di festa in tinte pastello, tre abiti e tanta magia.   Visualizza questo post su Instagram   Un post condiviso da Anna Chiatto Wedding Planner (@annachiattoweddings) A officiare la cerimonia è stata Francesca Fagnani, mentre ad accompagnare gli sposi all’altare ci hanno pensato alcune delle persone più importanti della loro vita, i loro figli: Sofia accanto a Claudio e Anna accanto a Micaela.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

micaela ramazzotti si 232 sposata francesca fagnani celebra le nozze poi il messaggio segreto agli ospiti foto e video
© Cinemaserietv.it - Micaela Ramazzotti si è sposata: Francesca Fagnani celebra le nozze, poi il messaggio segreto agli ospiti (FOTO e VIDEO)
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Micaela Ramazzotti e Claudio Pallitto si sono sposati in segreto in Umbria. Francesca Fagnani ha celebrato le nozzeLa coppia, che ha reso pubblica la sua relazione nel 2023, si è conosciuta sul set di Felicità, film che segnò l’esordio alla regia dell’attrice.

Micaela Ramazzotti sposa Claudio Pallitto in un castello: Francesca Fagnani celebra le nozzeOggi, 12 maggio 2026, Micaela Ramazzotti e Claudio Pallitto si uniscono in matrimonio lontano dal clamore mediatico.

Temi più discussi: Micaela Ramazzotti sposa Claudio Pallitto: Francesca Fagnani officia il matrimonio; Micaela Ramazzotti sposa Claudio Pallitto: nozze intime in Umbria (e celebra Francesca Fagnani); Micaela Ramazzotti e Claudio Pallitto sposi in Umbria: Francesca Fagnani celebrerà le nozze; Micaela Ramazzotti, le nozze con Claudio Pallitto in Umbria.

micaela ramazzotti micaela ramazzotti si èMicaela Ramazzotti e Claudio Pallitto si sono sposati in Umbria | Francesca Fagnani ha celebrato le nozzeMicaela Ramazzotti e Claudio Pallitto si sono sposati in segreto davanti a pochi invitati: la Fagnani ha celebrato le nozze ... ilsussidiario.net

micaela ramazzotti micaela ramazzotti si èMicaela Ramazzotti sposa Claudio Pallitto: il matrimonio vip 2026 più riservato dell’annoMicaela Ramazzotti e Claudio Pallitto hanno scelto un castello tra le colline dell'Umbria con una manciata di amici fidati e zero voglia di telecamere ... blogdilifestyle.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web