In un castello medievale della provincia di Perugia, si sono svolte le nozze civili di una coppia nota. La cerimonia è stata officiata da una conduttrice televisiva. La sposa e lo sposo, entrambi riconosciuti nel mondo dello spettacolo, hanno deciso di sposarsi in segreto. La notizia è stata confermata da fonti vicine ai protagonisti.

La coppia, che ha reso pubblica la sua relazione nel 2023, si è conosciuta sul set di Felicità, film che segnò l’esordio alla regia dell’attrice. Claudio Pallitto, che nella vita fa il personal trainer e l’imprenditore del settore fitness (e che ricordiamo in Tamarreide), nel 2022 aveva inviato il video del provino per ottenere una piccola parte nel film, e l’ha avuta. Così l’aveva raccontata Micaela Ramazzotti a Vanity Fair: «Aveva mandato un self tape per una parte minuscola. Claudio ricorda che mi sono avvicinata a lui con una mela in bocca e gli ho chiesto: “Senti un po’, ma di che cazzo – parolaccia tremenda – ti occupi, che il cinema non lo fai, se non il caratterista intendo?”.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Micaela Ramazzotti e Claudio Pallitto si sono sposati in segreto in Umbria. Francesca Fagnani ha celebrato le nozze

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