Micaela Ramazzotti ha sposato Claudio Pallitto l'attrice in lacrime | Tra soli e tempeste mi hai portato fin qui

L'attrice italiana ha celebrato il matrimonio con il personal trainer davanti a un pubblico composto principalmente da amici e familiari. La cerimonia si è svolta in un luogo appositamente scelto e sono stati condivisi momenti di emozione, con l'attrice visibilmente commossa. La coppia ha poi rivolto alcuni saluti agli invitati, confermando il legame attraverso il rito civile. La cerimonia ha attirato l'attenzione dei media locali.

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