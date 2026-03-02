Truffa agli anziani con il racconto shock della figlia morta | arrestato 25enne

Un uomo di 25 anni è stato arrestato a Roma dalla Polizia di Stato con l’accusa di aver truffato un’anziana signora, sottraendole 25mila euro in contanti e gioielli. La vittima era stata raggirata con un racconto che coinvolgeva la figlia morta, un metodo spesso usato dai truffatori per sfruttare la vulnerabilità delle persone anziane.

Un uomo di 25 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Roma con l’accusa di aver truffato un’anziana signora per un valore di 25mila euro in contanti e gioielli, utilizzando uno dei raggiri più crudeli e diffusi ai danni di persone vulnerabili. L’indagine, coordinata dal Commissariato Porta Pia, ha portato alla cattura del presunto responsabile, convalidata poi dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma. La truffa risale al 2025, quando il giovane ha contattato telefonicamente l’anziana spacciandosi per un maresciallo dei carabinieri. Nel corso della chiamata ha raccontato una storia allarmante: sua figlia avrebbe avuto un grave incidente stradale, investendo e uccidendo una donna con il suo bambino, e avrebbe bisogno di una somma di denaro come cauzione per risolvere la vicenda “in via bonaria”. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

