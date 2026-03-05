La figlia usa il cellulare di nascosto i genitori la massacrano di botte | Presa a schiaffi pugni e bastonate

Al tribunale di Cuneo si sta svolgendo un processo che riguarda due genitori accusati di aver aggredito fisicamente la loro figlia diciassettenne dopo aver scoperto che aveva usato di nascosto un cellulare prestato da una compagna di classe. Durante l’udienza, sono stati descritti schiaffi, pugni e bastonate inflitti alla ragazza, accusata di aver violato le regole familiari. La vicenda riguarda un episodio di violenza domestica legato a un semplice comportamento adolescenziale.

Presso il tribunale di Cuneo si sta celebrando il processo per i genitori di una 17enne accusati di aver preso a schiaffi, pugni e bastonate la figlia, "colpevole" di aver usato di nascosto un cellulare prestato da una compagna di classe. La pm chiede 4 anni e 4 mesi per maltrattamenti. Sentenza attesa il 17 marzo.