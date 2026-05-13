MG lancia la doppia anima elettrica | tra design morbido e sportivo

Un nuovo modello elettrico viene presentato con una doppia anima che combina un design morbido e uno più sportivo. La vettura è disponibile in due versioni, entrambe con caratteristiche tecniche diverse. La versione più potente offre una maggiore autonomia, ideale per i lunghi viaggi. I prezzi di lancio sono stati ridotti grazie a specifici sconti promozionali, rendendo il veicolo più accessibile al pubblico.

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? Punti chiave Quale versione offre più autonomia per i lunghi viaggi?. Come cambiano i prezzi con gli sconti di lancio?. Perché l'interfaccia digitale potrebbe distrarre il conducente?. Cosa differenzia il design della URBAN dalla versione classica?.? In Breve URBAN offre autonomia fino a 600 km in città con batteria da 54 kWh.. MG4 rinnovata raggiunge 545 km WLTP con batteria da 77 kWh.. Prezzi partono da 25.490 euro con sconti lancio di 6.000 euro.. SAIC Motor registra 21.500 immatricolazioni in Italia nel primo quadrimestre 2026.. MG lancia la doppia anima della gamma elettrica in Italia con la MG4 EV URBAN e la rinnovata MG4 EV, modelli che puntano a consolidare il successo del marchio nel segmento C-EV.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - MG lancia la doppia anima elettrica: tra design morbido e sportivo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate MG 2: la nuova city car elettrica sfida Renault 5Il marchio MG sta preparando un’offensiva strategica nel settore delle vetture compatte elettriche, con l’obiettivo di sfidare direttamente... Auto, natura e design immersivo: Geely porta l'”Anima Mundi” alla Milano Design Week 2026C’è un momento, entrando nella grande sala dell’organo dell’Istituto dei Ciechi di Milano, in cui smetti di capire dove finisce il mondo e dove...