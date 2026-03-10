MG 2 | la nuova city car elettrica sfida Renault 5

Il marchio MG ha annunciato il lancio di una nuova city car elettrica, destinata a competere nel segmento delle vetture compatte. La vettura rappresenta un passo importante nella strategia dell’azienda per affermarsi nel mercato delle auto a zero emissioni. La sfida si concentra principalmente sulla Renault 5, con l’obiettivo di proporre un’alternativa moderna e innovativa nel settore delle vetture urbane.

Il marchio MG sta preparando un’offensiva strategica nel settore delle vetture compatte elettriche, con l’obiettivo di sfidare direttamente concorrenti come la Renault 5 e la futura Volkswagen ID Polo. Il piano prevede la presentazione di un concept al Goodwood Festival of Speed nel luglio del 2026, anticipando l’arrivo sul mercato della MG 2 entro la fine del 2027. Questa nuova utilitaria punta a offrire una soluzione accessibile, con una lunghezza intorno ai quattro metri e un prezzo che dovrebbe posizionarsi sotto i livelli attuali della gamma. La strategia si inserisce in un progetto più ampio del gruppo SAIC, che mira ad ampliare l’offerta europea fino a raggiungere diciotto modelli nei prossimi due anni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

