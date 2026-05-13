Metti un invito a pranzo con pistola | storia del primo sequestro politico

Il 28 settembre 1962 a Milano, cinque giovani studenti anarchici hanno organizzato il primo sequestro politico della storia recente della città. Alle 12.15, hanno attirato il viceconsole spagnolo con un invito a pranzo, offerto dal vicesindaco dell’epoca, senza sospettare di nulla. La loro azione si è conclusa con il sequestro, segnando un episodio di tensione politica e di atti estremi in un periodo di fermento sociale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui