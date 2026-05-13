Metti un invito a pranzo con pistola | storia del primo sequestro politico
Il 28 settembre 1962 a Milano, cinque giovani studenti anarchici hanno organizzato il primo sequestro politico della storia recente della città. Alle 12.15, hanno attirato il viceconsole spagnolo con un invito a pranzo, offerto dal vicesindaco dell’epoca, senza sospettare di nulla. La loro azione si è conclusa con il sequestro, segnando un episodio di tensione politica e di atti estremi in un periodo di fermento sociale.
Milano, 28 settembre 1962. L’orologio segna le 12.15. Cinque studenti anarchici - di vent’anni o giù di lì - sequestrano il viceconsole spagnolo Isu Elias con un tranello: un invito a pranzo da parte dell’ignaro vicesindaco Luigi Meda. È la storia del primo sequestro di persona a sfondo politico nell’Italia degli anni Sessanta. Storia sconosciuta ai più. A ricostruirla è Leopoldo Santovicenzo. Lavora nella Direzione Cinema e Serie Tv in Rai, si è trasformato in “detective“ per riportare alla luce un fatto di cronaca tanto bizzarro quanto dimenticato che ora racconta in Invito a pranzo con pistola, che uscirà venerdì per Solferino. Il...🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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#12maggio?? E intanto l’amore, nelle sue forme più imperfette e meno presentabili, arriva senza invito, scompiglia i piani, non promette niente che possa essere garantito, non possiede una posizione definita, non appartiene a nessuna prima classe … @fr x.com
Il silenzio non è tacere né mettere a tacere, ma un invito a stare in compagnia di qualcosa di tenero e avvolgente. Chandra Livia Candiani art by Rothko facebook
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