Metro 2 scavi per 6 anni | due lotti cambieranno il volto di Torino e il piano per non paralizzare i quartieri
Dopo oltre vent’anni di attese, Torino si prepara a realizzare la linea 2 della metropolitana, con l’avvio delle prime gare d’appalto per le opere civili. Sono stati avviati i lavori di scavo che dureranno circa sei anni, coinvolgendo due lotti che cambieranno il volto di alcuni quartieri della città. La realizzazione di questa infrastruttura rappresenta un passo concreto verso il completamento del progetto, con un investimento di circa un miliardo di euro.
La Linea 2 della metropolitana di Torino non è più un’ipotesi progettuale: con l’avvio della gara per le opere civili, un appalto da circa un miliardo di euro, la città entra nella fase in cui un’idea attesa da vent’anni diventa finalmente un cantiere. È l’inizio del percorso che cambierà la.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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Sotto la piazza dove i napoletani parcheggiavano dormivano 5 navi romane. Nessuno lo sapeva. Nessuno ci aveva guardato. Piazza Municipio era solo asfalto, macchine in doppia fila e turisti diretti al porto. Poi, nel 2003, arrivano gli scavi per la metropolitan facebook
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