Il piano di riqualificazione da due miliardi che farà nascere nuovi quartieri a Milano

Un piano di riqualificazione da due miliardi di euro trasformerà alcuni ex scali ferroviari in nuovi quartieri a Milano. Attualmente, cercando su Google Maps gli ex scali ferroviari, appaiono indirizzi come Via Valenza 2, Via Carlo Farini 27 e Via Saccardo 12. Questi luoghi rappresentano zone interessate dai lavori di riqualificazione, che prevedono la creazione di spazi residenziali, commerciali e pubblici. La trasformazione riguarda diverse aree della città, coinvolgendo investimenti e interventi strutturali.

Quando si cercano gli ex scali ferroviari su Google Maps, di solito compare un indirizzo preciso: Via Valenza 2, via Carlo Farini 27, via Saccardo 12. Ma quando si arriva sul posto, ci si rende conto che in realtà sono quasi sempre inaccessibili. Da fuori si vede ancora poco. Mercoledì è stato.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Trasporti: Rocca, con 2 nuovi treni elettrici nel Lazio avanti piano rinnovamento da 1,4 miliardiFrancesco Rocca annuncia il rinnovo della flotta ferroviaria del Lazio con nuovi treni elettrici a doppio piano. Poste Italiane lancia l'Opas su Telecom Italia, come potrebbe nascere un colosso da 27 miliardiDomenica 22 marzo 2026 segna una data storica per il sistema industriale nazionale: il Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane ha approvato il... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Ambiente. Alleanza per l’Aria e il Clima 2026, prima plenaria al via; Milano Design Week: i luoghi della rigenerazione; Rigenerazione urbana e Piano Casa: scenari e criticità; Le Torri MAIRE: il Gruppo rinnova la sua casa simbolo nel Business District di Milano. Il piano di riqualificazione da due miliardi che farà nascere nuovi quartieri a MilanoStiamo parlando degli ex scali ferroviari. L'accordo di programma risale al 2017. I lavori ma procedono, ma più a rilento del previsto. L'anno prossimo dovrebbero iniziare i cantieri a Greco: aggiorna ... milanotoday.it Milano, nuova vita per 20 immobili pubblici: il piano dell’assessore ContePresentato il piano per il recupero di luoghi simbolo di Milano oggi non accessibili: call aperta alla società civile. Conte: Il patrimonio resta dei milanesi, con idee dai milanesi e ricadute per i ... affaritaliani.it Stupro di gruppo a Milano, assolti Lucarelli jr e Apolloni - facebook.com facebook La Lombardia si prepara a mettersi in mostra alla TuttoFood Milano x.com